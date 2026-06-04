災害への備えとして、家に現金を置いている家庭は多いでしょう。停電や通信障害が起きると、スマホ決済やクレジットカードが使えない場面も考えられるためです。 ただし、気づけば100万円近くになっていた場合、「備え」として適切なのか不安になる人もいるかもしれません。そこで本記事では、災害用の現金を自宅に置くメリットと、盗難以外に考えられるデメリットについて解説します。 災害用の現金は必要だ