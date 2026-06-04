高市早苗総理が「イマジン」を歌う動画が批判されています。5月28日に迎賓館で行われたフィリピンのマルコス大統領との夕食会で、弦楽の演奏にあわせて熱唱しだしたのです。◆「高市首相のイマジン」の異物感立憲民主党の田島麻衣子議員が自身のXで反応。「あまりの品のなさに、AI生成画像だろうと思っていたが、本当に首相官邸の動画に含まれている。。」と、驚き呆れていました。ネット上でも「高市首相の政策や言動と曲