俳優・プロデューサーの賀来賢人と監督のデイヴ・ボイルが共同で設立した映像製作会社「SIGNAL181」の長編映画第1作となるホラー『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が6月5日から全国公開される。死者の姉と生者の妹による霊媒師コンビが山奥の洋館に巣食う凶悪な亡霊に立ち向かう姿を描いた本作で、妹の愛里を演じた穂志もえかに話を聞いた。−最初に脚本を読んだ時はどんな印象でしたか。少しファンタジーっぽいような