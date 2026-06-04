米大リーグ、メッツで腰椎の炎症のため負傷者リスト（IL）に入っている千賀が3日、傘下マイナーの3Aシラキュースの一員としてスクラントン戦に先発し、5回を6安打3失点、5三振2四球2死球、2暴投で敗戦投手となった。（共同）