元「とくダネ！」コメンテーターで数多くのベストセラー本を世に送り出している作家の木暮太一氏が、4日までに自身のXを更新。コメンテーター時代のエピソードを明かし、反響を呼んでいる。「リーダーの言語化」「すごい言語化」などベストセラーを数多く上梓してきた人気作家の木暮氏。2013年から17年頃まで長年に渡り同番組のコメンテーターを務めていた。この日、「ぼくがフジテレビ『とくダネ！』のコメンテーターだった