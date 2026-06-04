アメリカの司法省は3日、イランの核関連機関などに対しアメリカ製のネットワーク機器などを調達していた疑いで、イランに拠点を置く企業のCEOを逮捕したと発表しました。逮捕されたのはカリフォルニア州在住でアメリカとイランの2重国籍を持つテクノロジー企業のCEOジャムシード・ゴミ容疑者（63）です。司法省によりますとゴミ容疑者は、イランの核関連機関や軍事機関などに向けて、アメリカ製の高度なネットワーク機器やセキュリ