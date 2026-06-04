親の介護は、ある日突然始まることがあります。通院の付き添い、買い物、薬の管理、家の片づけ。最初は「少し手伝うだけ」のつもりでも、要介護状態が進むにつれて、家族の生活そのものに介護が入り込んでいきます。特に実の親子では、遠慮のなさや期待の大きさが重なり、気づかないうちに負担が一人に偏ることもあります。「私が見なきゃ」…娘が抱え込んだ実母の介護会社員の真理さん（仮名・46歳）は、80歳の母・芳子さん（仮名