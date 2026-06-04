DSの新たなる最高峰「No8」上陸！ステランティスジャパンは2026年5月28日、DSオートモビルのフラッグシップモデルとなる新型電動SUVクーペ「No8」（ナンバーエイト）を全国のDSオートモビル正規ディーラーにて発売しました。新型No8は、2023年に発表されたコンセプトカー「DS AERO SPORT LOUNGE」（エアロスポーツラウンジ）から着想を得て誕生したBEV（バッテリー式電気自動車）です。日本では2025年の東京フォーミュラEおよ