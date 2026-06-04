DUNLOPと富士通、AIを活用したタイヤ構造解析の実証実験において所要時間を約90％短縮自動車の性能を左右するタイヤの開発には、シミュレーション技術が欠かせません。しかし、精度の高い解析を行うためには膨大な計算時間が必要となることが課題でした。この記事の画像をもっと見るこの課題を解決するため、住友ゴム工業（DUNLOP）と富士通はAIを活用した予測技術を開発し、実証実験を行いました。解析時間を約90％短縮し