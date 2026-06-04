◇ナ・リーグドジャース―Ｄバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督監督（54）は、3日（日本時間4日）のダイヤモンドバックス戦前に報道陣の取材に応じ、同戦に「1番・DH兼投手」で出場する大谷翔平投手（31）について、翌4日（同5日）の同カードはは休養させる方針を示した。指揮官は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は完全休養日にできると考えています。数週間前はリセット