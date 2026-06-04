韓国釜山の選挙区で当選が決まり、支持者にあいさつする無所属の韓東勲氏（中央）＝4日（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の統一地方選と同時実施された国会議員補欠選挙で、南部釜山の選挙区に無所属で出馬した保守系最大野党「国民の力」の前代表、韓東勲氏が当選した。韓氏は、2024年末に「非常戒厳」を宣言した尹錫悦前大統領の弾劾訴追に賛成し、党内対立の末に今年1月に党を除名された。中道寄りで「保守再建の鍵を握る可能