【ワシントン共同】米国務省は3日、イスラエルとレバノンが形骸化していた停戦の再開で合意したと発表した。レバノン南部から親イラン民兵組織ヒズボラの要員を撤退させることが条件で、米国がレバノン国軍の能力向上を後押しする。