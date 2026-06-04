テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（28）が4日までに自身のインスタグラムを更新。約1年半ぶり栗東トレセンでの取材の様子を報告した。自身のインスタグラムで「台風の影響が心配されましたが、髪は乱れましたが、無事に栗東での取材を終えて帰京しました」とつづり始めた。「栗東トレセンにおじゃましたのは約1年半ぶり。朝5時にいただいた食堂の肉うどん、美味しかった」と