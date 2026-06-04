３日に２１歳の誕生日を迎えた日本代表ＦＷ後藤啓介（シントトロイデン）が?切り札?としての活躍に意欲を示した。初のＷ杯メンバー入りを果たした後藤は３日（日本時間４日）に行われたメキシコ・モンテレイでの初練習に参加。その後の取材対応では、Ｗ杯で途中出場がメインとなりそうなことを踏まえ「そういう使われ方はジュビロ時代以来。０―０や拮抗した試合の中でこじ開けるのは途中から出る選手。やれる自信はある」。所