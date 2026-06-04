ドライバー不足が深刻化する中で、トラックやバスの「自動運転」実装は喫緊の課題となりつつある。実現に向けて、技術や実証はどの程度まで進んでいるのか。「ジャパントラックショー2026」の特別講演でいすゞ自動車の佐藤浩至常務執行役員が語った現状と展望を紹介する。商用車の自動運転、現在地は?2027年度にトラック・バスの自動運転を事業化先日の「ジャパントラックショー2026」では、いすゞ自動車 常務執行役員の佐藤浩至氏