日本代表ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）が３日（日本時間４日）、チームメートとともに、事前キャンプ地、メキシコ・モンテレイでの初練習に参加した。２得点を挙げた２０２２年カタールＷ杯に続く活躍が期待される堂安は、１０番として２度目のＷ杯を迎える。この日の取材対応では、コンディション面の手応えを口にした。「４月はあまり試合に出られてなくて、５月になって試合に絡み出したので、コンディションは上がってい