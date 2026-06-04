コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油ルブリカンツはこのほど、SSオイルの「コスモリオ」シリーズ商品として展開してきた2サイクルエンジンオイル、クリーニングオイル、ディーゼルエンジンオイル、駆動系オイルを刷新し、「COSMO FILLIO」(コスモフィリオ)シリーズ商品として全国のコスモステーションで発売する。販売開始は2026年6月。これにより、同社のSSオイルは全て「COSMO FILLIO」シリーズに統