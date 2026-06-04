◇河内一馬（２５）愛知支部１３３期勝率２点台が続いていたが、２０２６年後期適用勝率は３・４２をマーク。「少しずつ点数も上がってきているので成長はできているのかな。１Ｍでいいところに出てきても、道中で抜かれることが多かった。その辺の走り方とかは走っていくうちに少しずつ分かってきているから、そこは成長している部分かなと思う。慣れてきている感じですね」と手応えをつかみつつある。その一方で次の課題も生