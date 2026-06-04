西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（金星） 金星 恋したときに現れる愛情表現やフェロモンの有無 生きる上での喜びと快楽のスタイルを表す 象徴するキーワード 美や愛情/快楽やエロス/生きる上での喜び/芸術的なもの/上品さ/平和/美意識/飽食や怠惰な心/美しい人/若い女性/金銭的に豊かな人 女性的エネルギーを示し、何を美しいと感じ、何に喜びを覚えるかを表す天体です。代