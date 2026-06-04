医療費・教育費・所得税がかからないありえないほど好待遇の国がある 天然資源で潤うブルネイ 東南アジアのボルネオ島北岸に位置するブルネイ。正式名称をブルネイ・ダルサラーム国といい、スルタン（イスラムの君主号）と呼ばれる国王が治めるイスラム国です。 国土は小さく、総面積は三重県とほとんど同じ。にもかかわらず石油や天然ガスなど豊富な天然資源を背景に、世界でも有数の富裕国に数えられます。国民の生