◆米大リーグフィリーズ―パドレス（３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が本拠のパドレス戦に先発し６回まで２安打無失点に抑え、４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点を５０回２／３に伸ば、歴代５人目の５０回連続無失点となった。サンチェスは前回のパドレス戦で１９１１年Ｇ・Ｃ・アレキサンダー投手の４１イニング連続無失点の球