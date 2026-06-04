富山市出身でアメリカのプロバスケットボールリーグ「NBA」で活躍する八村塁選手の富山県内で初めてとなる公式凱旋イベントが、今年8月に開かれることが決まりました。小・中学生のバスケット教室やトークイベントのほか、地元のグルメや伝統行事を楽しむイベントも行われます。 初の富山凱旋イベント200人招待のバスケ教室や祭り意識したステージなど 八村塁選手が発起人を務める「BLACK SAMURA