◇国際親善試合オランダ0―1アルジェリア（2026年6月3日オランダ・ロッテルダム）W杯北中米大会の1次リーグ第1戦（14日）で日本と対戦するオランダはホームで行われたアルジェリア戦に0―1で敗れた。序盤から優位に試合を進めて好機を重ねながら決定力を欠き、終盤に失点して出発前、最後のホーム戦で競り負けた。クーマン監督は地元メディアに「警鐘を鳴らされた。いい瞬間もあったが、試合が進むにつれて状況は悪