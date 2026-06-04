【北京共同】北朝鮮メディアは4日、新たな核物質の生産工場が3日に稼働し、金正恩朝鮮労働党総書記が視察したと報じた。金氏は、核戦力を強化する過去5年間の取り組みにより「兵器級核物質の生産能力が従来の2倍超に達した」と述べた。施設の場所など詳細は不明。公開された写真によると、多数の遠心分離機が並ぶウラン濃縮施設とみられる。北朝鮮は核戦力の増強を通じ軍事的な抑止力の向上を図っている。金氏は米国に対し、非