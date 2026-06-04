女優のキムラ緑子（64）が4日、自身のインスタグラムを更新。「この日本が怖いです」と思いをつづった。「帽子でドリさん（と呼ばれています）だってすぐわかったーと、本多劇場で、田中美里ちゃんに声をかけられた。うふふ」と女優の田中美里らとのショットを公開。「美里ちゃんデザインのこの帽子気に入りすぎてずっとかぶってるわ，そういえば笑ありがとーみさっちゃんが被ってるかっこいいのも今度購入してみよー」