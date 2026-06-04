将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で開幕した。藤井棋聖は今期、防衛7連覇に挑む。タイトル戦初登場の服部七段は“絶対王者”にどのように挑むのか、本シリーズのゆくえに大きな注目が集まっている。【中継】藤井棋聖VS服部七段 注目の開幕局（生中継中）藤井棋聖にとって棋聖