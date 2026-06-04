イランのアラグチ外相は3日、戦闘終結に向けたアメリカとの協議についてメッセージを交換しているが進展はしていないと明らかにしました。レバノンメディアによりますと、イランのアラグチ外相は3日、「アメリカとのやりとりが停止している」とするイランメディアの報道を否定しました。アラグチ氏は、戦闘終結に向けた協議で「アメリカとメッセージを交換している」とした上で、「最終文書の検討を進めている」と説明しています。