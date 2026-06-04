6月4日、BLACK SAMURAI事務局は、プロバスケットボール選手の八村塁による公式凱旋イベント「BLACK SAMURAI 富山 Homecoming」を、8月22日（土）にYKK AP ARENA（富⼭市総合体育館）で開催すると発表した。 本イベントは、八村が自身の原点である富山へ「地元へ何を残せるか」をテーマに、地域全体とタッグを組んで創り上げる初の地域共創型プロジェクト。今夏に名古屋や神戸で開催される「BLACK SAMURA