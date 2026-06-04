日本製紙が全般地合い悪のなかも頑強な展開。５月下旬以降は下げトレンドが鮮明で、時価は７５日移動平均線を大きく下放れる状況にあるが、ＰＢＲは０．２倍台と超割安水準にあることで、目先売られ過ぎ是正を見込んだ買いも入りやすくなっている。 そうしたなか、３日取引終了後に旧村上ファンドの流れを汲むアクティビストのシティインデックスイレブンス（東京・渋谷）が関東財務局に提出した変更報告書で、シティインデ