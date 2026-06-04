４日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５４１円安の６万７８６０円と反落して始まった。 前日の米国株市場ではＮＹダウなど主要３指数が揃って下落した。米国とイランによる攻撃の応酬が続き、戦闘終結に向けた交渉に先行き不透明さが増したことが嫌気された。一方でＡＩ期待は根強く、フィラデルフィア半導体株指数は上昇し連日で最高値を更新した。ただし、この日の時間外取引で半導体大手ブ