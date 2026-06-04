ある商品を一度検索しただけなのに、その後まったく関係のないWebサイトやSNSで同じ広告が何度も表示されることがある。「便利な機能」と受け止めることもできる一方で、どこか「見られているような感覚」に違和感を覚えた経験がある人も少なくないだろう。こうした現象は、「追跡型広告」と呼ばれる仕組みによって生まれている。 （関連：【画像】Safariで制御する「見えない追跡」の仕組みとは？） インターネット広