組織開発・人材開発・人事コンサルティング支援などを専門とする、上林周平氏の著書『部下の心を動かすリーダーがやっていること』（アスコム）から、抜粋・再編集して特別公開します。今回は、「指示待ち」ではなく「自走する」部下を育てるための、「裁量の渡し方」のコツを紹介します。任せ方一つで部下の成長速度は劇的に変わる部下に任せたいと思っていても、誰かが動くのを待ってしまったり、任せた結果うまくいかなかった