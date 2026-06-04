独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは5月31日、中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）について、その先行きに懸念の声が上がっていることを伝えた。報道によると、中国北京市にあるポップマートのテーマパーク「泡泡瑪特城市楽園（ポップランド）」では、多くの人が人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」目当てに列を作っている。しかし、株価暴落や売り上げの減少を受け、「バブルが近くはじけるのではな