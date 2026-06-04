◇ナ・リーグフィリーズ−パドレス（2026年6月3日フィラデルフィア）フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に先発。5回まで相手打線を2安打に封じ、無失点の連続イニングを49回2/3まで伸ばし、左腕最長記録を樹立した。3回まで無安打投球を続けていたが、4回に1死からマチャドに右前打を許したものの後続を断つと、5回も先頭・フランスに中前打を浴びたが、進塁を