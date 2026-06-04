俳優の福士蒼汰（33）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。5月29日公開の映画『TOKYO BURST 犯罪都市』のオフショットが話題を呼んでいる。【写真】本当に福士蒼汰!？ゴツすぎてファンも「別人」とうなったオフショ同作は俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画。福士は国際指名手配犯のボスを演じている。福士はこれまでに役作りのために、約15キロの増量に挑んだことを明かしているが、今回投稿した写真では、無精