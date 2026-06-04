再建中の首里城正殿＝5月、那覇市内閣府沖縄総合事務局は4日、2019年に火災で焼失し、再建が進む首里城（那覇市）の正殿について、11月23日に一般公開を始めると発表した。前日の22日には国主催の復元完成式が首里城公園で開かれる予定。沖縄県によると、開催日は未定だが、完成式とは別に県主催のセレモニーも実施される見通し。玉城デニー県知事は正殿の復元完成について「沖縄の歴史と文化の象徴がよみがえる首里城復興の大