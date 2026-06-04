【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は3日、北極圏の液化天然ガス（LNG）開発事業「アークティックLNG2」でフランスのエネルギー大手トタルエナジーズが持つ10％の権益について、ロシア天然ガス大手ノバテクの子会社による買い取りを承認する大統領令に署名した。アーク2はノバテク側が60％の権益を持ち、残る40％のうち10％をエネルギー・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と三井物産が共同保有。トタルと中国海洋石油（CNOOC）