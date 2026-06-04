吉本興業所属のお笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が4日までにXを更新。持病の薬を公開した。「上野のお菓子入れ放題か！と言う量の薬を飲んでるんですわ」と透明なビニール袋に入った薬の数々を公開。「薬で腹一杯なるわ！馬鹿タレが！！」とつづり、ハッシュタグ「#糖尿薬#中性脂肪薬#膵臓薬」で締めた。このポストに対し「まじか」「頑張ってください！」「すごい量、お身体お大事にしてください」などと書き込まれて