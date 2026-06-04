ロッテの中森俊介は5月4日に今季初昇格を果たすと、ここまで11試合・11回を投げ、1勝、5ホールド、1セーブ、10奪三振、防御率0.00と安定した投球を披露している。昇格してからの投球に5月29日の取材で、「ここまでまっすぐが、あまりきてなかった分、配球の組み立て方、去年に比べて少し苦しいところがありました。28日の広島戦でようやくフォークを扱えるようになってきて、コントロールもまとまりつつあるので、もう少しなの