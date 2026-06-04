元気いっぱいにじゃれて遊んでいた子猫が、突然動きを止めて…？驚くほど早い“電池切れ”に、笑顔になる視聴者さんが続出することとなりました。 多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で65万回再生を記録しており、「なにこの早技(笑)」「ホントに突然すぎるwww」「可愛すぎて反則でしょー」といったコメントが寄せられています。 【動画：元気いっぱいに遊んでいた子猫→動きが止まったと思ったら…『まさかの瞬間