4日午前8時50分頃、長野県中部を震源とするマグニチュード3.1の地震が発生し、長野県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要4日午前8時50分頃、長野県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は長野県中部(北緯36.0度、東経138.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【