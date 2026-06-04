ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が４日に放送され、木曜レギュラーで櫻坂４６の松田里奈の姿に総合司会の安住紳一郎アナウンサーが心配する場面があった。この日、普段はかけていないメガネをかけて出演した松田に「まつりちゃん、きょうメガネめずらしいね」と声をかけた安住アナ。松田は「そうなんです。ちょっとできもののような…ものもらいのようなものができして。メガネをかけてしまいまし