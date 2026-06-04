俳優・坂口憲二（５０）がの渋いワンショットが話題となっている。坂口は４日までに自身のインスタグラムを更新。サングラスをかけ、白いＴシャツの上におしゃれなアロハシャツを着用した“イケオジ”ショットをアップした。この投稿には、「医龍の時と変わらないやっぱり素敵」「カッコ良すぎます！」「何をお召しになってもカッコいいのですがこれまたお似合いです」「かっこよすぎて、気を失いそうになりました」「か