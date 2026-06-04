元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が4日までに自身のインスタグラムを更新。へそ出し白Tシャツコーデを投稿した。自身のインスタグラムで「こんばんは！ぐっと気温が上がって今年もまたこれやんのかぁー！とため息」とつづり始めた。「こんなキャラして夏の定番イベに全く参加した事なくて(びっくり)今年はバーベキュー！！とかフェス！！とか積極的に開催したい！(まさかの開催する方)さぁ村重はアクティブな夏を過ご