4人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が出演するMBS・TBS系土曜朝の情報番組『サタプラ』（毎週土曜前7：30）において、6日の放送から「旬を味わう！正門の全国レシピ交換旅」が開始する。全国各地の旬の食材を求めて、料理男子・正門が産地へ実際に赴き、産地の人だからこそ知る“食材を最高においしく食べる方法”に“最強の見分け方”を学ぶ。【写真】旬のトマトを堪能する正門良規また、産地では「同じ食材なので食べ方