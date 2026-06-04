プロ野球・読売巨人軍の選手、監督として活躍した長嶋茂雄・終身名誉監督が昨年６月に８９歳で死去してから、３日で１年となった。宮崎県内で長嶋さんと交流のあった関係者やファンが思い出を語った。（尾谷謙一郎）門川町平城西の江藤栄さん（８５）は、長嶋さんが選手だった約６０年前に撮影した写真を大切に保管している。江藤さんは、長嶋さんが東京六大学で活躍していた頃からのファン。ＪＲ宮崎駅（宮崎市）近くにあり