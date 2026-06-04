気象予報士でタレントの穂川果音（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。“鎖骨出し”華奢（きゃしゃ）見えコーデを披露した。「ベアトップだと鎖骨が出て華奢見えするから好き」とつづり、ベアトップにカーディガンを羽織っているショットをアップ。ハッシュタグで「骨格ストレート」「グラマー体型の洋服選び」「170cm」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「おー、イイですね」「美人ですね」「素敵だね！」