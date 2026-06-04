ゴールデンレトリバーの子犬さんに1時間だけお留守番をさせてみた結果…。どうやって過ごしていたのか、安眠していたことが伝わってくる姿が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で189万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：大型犬パピーに『1時間のお留守番をしてもらった』結果→帰宅後、体を見てみると…