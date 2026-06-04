牧場で暮らすワンコたちが鬼ごっこを始めたと思ったら…！？爆笑間違いなしの光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破。「なにこの可愛い追いかけっこ」「アニメじゃんｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：北海道の牧場で暮らす2匹のワンコ→突然『鬼ごっこを始めた』と思ったら…コントのような光景】 牧場で暮らすワンコたちの鬼ごっこ♪ TikTokアカウント「pcpcfarm」に紹介