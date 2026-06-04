人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が4日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。シュートボクシングのラウンドガールユニット「SHOOTGIRLS」の全員集合ショットを公開した。「6/21（日）は今シーズン初めてガールズ全員そろいます」とつづり、「SHOOTGIRLS」メンバーの8ショットをアップした。今季の「SHOOTGIRLS」は、央川のほか、松岡凛、たまき、芦沢ゆうな、藤井咲希、五十嵐みさ、水神きき、成瀬い